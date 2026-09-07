Це визнав і Зеленський, – політолог вказав на тривожний сигнал після візиту Віткоффа та Кушнера

Візит спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва залишив по собі чимало запитань щодо подальшої долі переговорного треку. Попри тимчасове затишшя в атаках на столицю, справжні наміри Москви залишаються агресивними.

Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу про підсумки візиту американських дипломатів до України. На його думку, головним практичним результатом переговорів стало короткочасне припинення обстрілів Києва.

Чому коротке затишшя не змінює позицію Кремля?

Експерт зауважив, що три дні відсутності повітряних атак на столицю демонструють можливість США впливати на ситуацію. Проте цей результат є тимчасовим.

Це вагомий результат, але він нічого не гарантує. Переговори в Москві та заяви помічника Володимира Путіна свідчать, що Росія не збирається припиняти війну, а навпаки демонструє агресію та силу – насамперед американцям,

– наголосив Володимир Фесенко.

Він підкреслив, що символічні удари по центру Києву та аеродромах у Борисполі та Жулянах напередодні приїзду Віткоффа та Кушнера чітко показали небажання Кремля йти на компроміси.

Коли можливі переговори у тристоронньому форматі?

За словами політолога, максимумом на сьогодні є спроба відновити переговори у тристоронньому форматі, але цієї мети поки не досягнуто. Дипломатичні зрушення можливі лише після прямих контактів Дональда Трампа з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

"Якщо переговори і відбудуться, то, скоріше за все, після 20 вересня, після виборів до Держдуми Росії. До цього часу Москва демонструватиме ескалацію та силові дії заради пропаганди", – зазначив політолог.

Володимир Фесенко припустив, коли можуть припинитися бойові дії: дивіться відео

Навіть у разі відновлення консультацій очікувати на реальне припинення бойових дій до кінця року не варто. Зазначений фактор стає визначальним для планування подальшої оборони країни.

Сподівань на те, що переговори дадуть результат припинення війни, наразі практично немає. Це визнав і Зеленський, зауваживши, що воювати доведеться і взимку. Це чесне розуміння реальної ситуації,

– підсумував Володимир Фесенко.

Нагадаємо, що спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Києва після тригодинних перемовин із Володимиром Путіним у Москві. В українській столиці американські дипломати провели консультації з українською командою та європейськими радниками.