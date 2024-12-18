Підрив генерала Кіріллова – найбільш успішна і зухвала ліквідація цієї війни, – експерт

Ліквідація російського генерала Ігоря Кіріллова – це показова подія. СБУ продемонструвала, що для неї немає нереальних задач.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на блог політолога Тараса Загороднього. Експерт підкреслює, що Ігор Кіріллов – найбільш високопоставлений генерал-командувач російських військ, який загинув за час війни Росії проти України.

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Операція по підриву Кіріллова справді унікальна, навіть за світовими мірками. Генерала підірвали в повністю начиненій камерами і російськими спецслужбами Москві. За плечима Служби – ліквідація багатьох колаборантів, зрадників та військових злочинців – від Владлєна Татарського до Іллі Ківи. Але Кіріллов – це новий, надвисокий рівень роботи підлеглих Василя Малюка,

– пише політолог.

"СБУ традиційно не дає офіційних повідомлень про такі ліквідації – дізнаємось про них із джерел ЗМІ. Але тут Служба виконала свою роботу, що називається "з особливим цинізмом" до ворога. В понеділок ввечері повідомила про підозру Кіріллову, а вже наступного ранку ліквідувала. Кіріллов – військовий злочинець, який відповідальний за масове застосування рашистами забороненої хімічної зброї проти українських вояків. Він був у санкційних списках багатьох західних держав. Але СБУ ввела свої санкції блискавично і ефективно", – вважає експерт.

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Загородній нагадує: Кіріллов, крім того, що курував застосування хімічної зброї на фронті, любив розповідати різні нісенітниці про Україну.

"Він – автор мему про "бойових комарів на озброєнні України". Не знаю, чи прилітали до Кіріллова останньої ночі бойові комари. А от бойовий самокат від СБУ приїхав прямо за місцем проживання. При цьому Служба весь час на крок попереду росіян. Тому що це буде наступного разу – самокат, статуетка в кафе чи бойовий комар, як обіцяв покійний Кіріллов, дізнаємося з наступної серії багатосерійного фільму "Ліквідація". "Продюсери" з СБУ просять росіян не відходити від екранів", – резюмує політолог.

Нагадаємо, 17 грудня стало відомо про ліквідацію в Москві начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова.