"Не інвестують у країну, яка програє": політолог пояснив, чому Україна має чинити опір

Західні союзники надають військову допомогу Україні виключно за умови продовження активної боротьби. Спроби погодитися на умови ворога є фатальними, адже у країну, яка програє, ніхто не інвестує.

Про це в ефірі 24 Каналу наголосив політолог Валерій Димов. Експерт підкреслив, що будь-які спроби нав'язати державі невигідні умови миру створюють вкрай небезпечний прецедент.

Чому опір гарантує військову допомогу

За словами експерта, західні партнери готові допомагати виключно доти, доки українці демонструють рішучість і здатність перемагати на полі бою.

Ми змінили німців тим, що ми боремось. Ми припиняємо боротися – ми не отримуємо зброю. Не інвестують у країну, яка програє. От ми боремося, і нам почали допомагати. Ми боремось, і в нас почали інвестувати,

– підкреслив політолог.

Аналітик також застеріг від переговорів на вимогу Кремля, порівнявши будь-які поступки з легітимізацією міжнародного тероризму. Відступ під тиском Москви лише посилить апетити загарбників і остаточно зруйнує систему глобальної безпеки.

Позиція Конституції та удари по ворожому тилу

Окрему увагу гість звернув на норми Основного Закону України щодо захисту територіальної цілісності й суверенітету.

У нас перша стаття Конституції каже: "Україна є незалежна, суверенна, правова, демократична, соціальна держава". Друга стаття Конституції говорить про те, що суверенітет України поширюється на всю територію України. За це люди гинули,

– зазначив Димов.

Оцінюючи атаки на російські нафтопереробні заводи, експерт додав, що це не тільки прямі фінансові збитки окупантам, а й чіткий сигнал союзникам: саме перевага на полі бою формує успішну позицію для майбутньої дипломатії.

Раніше Володимир Зеленський пояснював, що удари по ворожих НПЗ є відповіддю на російські атаки по українській енергетиці.