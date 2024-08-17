Поліцейська назвала ветерана "кон**ним інвалідом": правоохоронці почали службове розслідування
Джерело:"УП.Життя"
У Києві поліцейська образила військового у відповідь на його зауваження. Нині за справу взялися правоохоронці, які проведуть службове розслідування.
Скандал стався 14 серпня у Дарницькому районі столиці. Відомо, що ветеран Павло Якімчук зробив зауваження щодо паркування, однак у відповідь почув образи.
Дивіться також Обливались алкоголем біля меморіалу: поліція ідентифікує учасників сумнівної вечірки на Одещині
Поліцейську, яка обізвала ветерана, очікує службове розслідування
Ветеран Павло Якімчук зробив зауваження водію автомобіля, який припаркувався на місці для осіб з інвалідністю, однак не мав відповідної наліпки на лобовому склі.
Пане водій, добрий день. Може, вам значок подарувати? Ви припаркувалися на місці для осіб з інвалідністю,
– сказав ветеран.
Однак у відповідь він почув образливі слова. Так, пасажирка, яка була у формі поліцейської, обізвала ветерана "кон**ним інвалідом", а також використовувала нецензурні слова. Ба більше, жінка стверджувала, що буцімто "з передка поприїжджали й думають, що їм усе можна".
Військовий розповів про цю ситуацію в мережі. Наразі ГУНП в Київській області ініціювало службове розслідування. Відомо, що правоохоронниця працює в поліції Вишгорода.
Під час службового розслідування буде з'ясовано всі обставини події та надана правова оцінка щодо правомірності дій поліцейської,
– наголосили у поліції.