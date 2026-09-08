Про це повідомили у Нацполіції.
Що відомо про затримання?
У Святошинському районі Києва поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у розстрілі директора клініки репродуктології. За попередньою інформацією, зловмисник впритул відкрив вогонь по 71-річному чоловікові.
Потерпілий отримав численні вогнепальні поранення. Наразі він перебуває у реанімації у важкому стані.
На місці події тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини та мотиви стрілянини.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Нагадаємо, у Києві 3 вересня стався збройний напад на директора столичної клініки репродуктології. Близько 10:00 у Святошинському районі чоловік чекав на потерпілого біля входу до медичного закладу. Коли 71-річний директор припаркував автомобіль і вийшов із салону, нападник відкрив по ньому вогонь.
За попередніми даними, зловмисник здійснив понад 20 пострілів у чоловіка. Потерпілий зазнав численних вогнепальних поранень.
Після стрілянини нападник утік із місця події. Кримінальне провадження розпочали за статтею про замах на умисне вбивство.
У ЗМІ повідомляли, що мотивом злочину могла бути помста чоловіка після того, як померла близька йому жінка. Свого часу вона начебто була пацієнткою лікаря, але за яких обставин і де вона померла – відповіді на це запитання наразі не розголошують.