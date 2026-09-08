Про це повідомили у Нацполіції.

Що відомо про затримання?

У Святошинському районі Києва поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у розстрілі директора клініки репродуктології. За попередньою інформацією, зловмисник впритул відкрив вогонь по 71-річному чоловікові.

Потерпілий отримав численні вогнепальні поранення. Наразі він перебуває у реанімації у важкому стані.

На місці події тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини та мотиви стрілянини.

Нагадаємо, у Києві 3 вересня стався збройний напад на директора столичної клініки репродуктології. Близько 10:00 у Святошинському районі чоловік чекав на потерпілого біля входу до медичного закладу. Коли 71-річний директор припаркував автомобіль і вийшов із салону, нападник відкрив по ньому вогонь.

За попередніми даними, зловмисник здійснив понад 20 пострілів у чоловіка. Потерпілий зазнав численних вогнепальних поранень.

Після стрілянини нападник утік із місця події. Кримінальне провадження розпочали за статтею про замах на умисне вбивство.

У ЗМІ повідомляли, що мотивом злочину могла бути помста чоловіка після того, як померла близька йому жінка. Свого часу вона начебто була пацієнткою лікаря, але за яких обставин і де вона померла – відповіді на це запитання наразі не розголошують.