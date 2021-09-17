Поліцейські лідирують: посадовці яких відомств найчастіше брали хабарі у 2021 році

За період від січня до серпня 2021 року Державне бюро розслідувань задокументувало отримання хабарів на загальну суму 20,8 мільйона гривень. Найчастіше на незаконні гроші спокушалися поліцейські.

Бюро опублікувало статистику виявлених випадків хабарництва в Україні за участю посадовців від початку 2021 року і до серпня.

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ДБР за останні 8 місяців повідомило про підозру у вчиненні корупційного правопорушення 482 людям. Зокрема, справу за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання хабаря розпочали щодо 282 людей.

Представників яких відомств спіймали на хабарях

1 посадовець категорії "А";

108 поліцейських;

8 прокурорів;

1 працівник СБУ;

20 податківців;

19 митників;

27 прикордонників;

11 працівників Державної кримінально-виконавчої служби України;

10 працівників Державної лісової охорони;

3 працівники Держрибагентства;

2 працівники Державної міграційної служби;

4 працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

2 працівники Національної гвардії України;

51 інших.

Деталі виявлених випадків корупції

Загальна сума виявлених ДБР хабарів становить майже 20,8 мільйона гривень. У результаті це призвело до збитків держбюджету на суму у 167 мільйонів. Також арештували майна на 365 мільйонів гривень.

Найбільшу загальну суму хабаря задокументували у Києві – 8,8 мільйона гривень, Харківській області – 1,8 мільйона гривень, Київській – 1,7 мільйона гривень, Одеській – 1,4 мільйона гривень, Тернопільській – 1,1 мільйона гривень.



Корупція в Україні за 8 місяців 2021 року / Карта ДБР