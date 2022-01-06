Поліція Алмати заявляє, що вбила десятки казахів
6 січня 2022 , 12:50Читать новость на русском
Джерело:"Хабар-24"
У поліції найбільшого міста Казахстану Алмати заявляють, що силовики вбили десятки своїх громадян. Убивства стались під час нападів на урядові будівлі.
Як заявила прессекретарка поліції міста Салтанат Азірбек, минулої ночі демонстранти спробували штурмувати адміністративні будівлі. Зокрема, вони нібито штурмували будівлі поліції.
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Десятки нападників ліквідовані, їхні особи ідентифіковують,
– цинічно сказала поліцейська.
Вона також закликала мешканців та гостей міста задля безпеки не виходити з будинків.
Що відомо про ситуацію в Казахстані
- Уже четвертий день у Казахстані вирують масштабні протести, через які президент Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд.
- Та попри це мітингувальники поки не збираються розходитися, кількість жертв зростає. Ба більше, Росія вже відправила свої війська до країни. Військові 6 січня зачистили площу біля мерії в місті Алмати. Вони взяли в оточення 2 сотні озброєних протестувальників. Згодом силовики відійшли.
- У Казахстані через масові протести та захоплення почалися затримки у роботі транспорту. Зокрема повідомляють, що аеропорти трьох великих міст припинили роботу.
- Роботу всіх банків у Казахстані призупинили на тлі масових протестів. Акції одного з найбільших банків – Halyk bank – всього за день обвалилися на 20%.
Основне, що треба знати про ситуацію: дивіться відео