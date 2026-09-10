Загроза в Дюссельдорфі: поліція оточила Генеральне консульство України, – медіа

У центрі німецького Дюссельдорфа правоохоронці розгорнули масштабну операцію біля Генерального консульства України через потенційну загрозу. Силовики повністю перекрили прилеглу вулицю та оточили будівлю дипломатичної установи.

Про це повідомляють німецькі медіа.

Що відбувається біля консульства України в Німеччині?

Правоохоронці перекрили ділянку дороги в центрі міста за допомогою огороджувальної стрічки. На місці події перебувають кілька поліцейських автомобілів, а зона навколо дипломатичного представництва залишається повністю ізольованою.

Офіційні представники екстрених служб підтвердили проведення масштабних заходів безпеки поблизу дипустанови. Водночас у поліції поки утримуються від коментарів щодо причин виникнення небезпеки та детальних обставин інциденту.

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