Поліція Харківщини змінила номери телефонів, за якими приймає виклики населення

Важлива інформація для мешканців Харківської області. Повідомляється про зміну номерів телефонів, за якими приймаються виклики від населення.

Відомство змінює номери, за якими зверталося населення для повідомлення про злочини та правопорушення.

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Актуальні номери поліції для мешканців Харківщини

Зокрема мовиться про зміну телефонних номерів чергової частини Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Відтепер будь-яку інформацію про надзвичайні події можна повідомляти за номерами телефонів:

+38(066) 458 46 16,

+38(066) 768 05 06,

+38(067) 924 76 20.

У відомстві наголошують на тому, щоб містяни телефонували негайно, якщо їм потрібна допомога поліції.

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