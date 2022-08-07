Поліція більше не охоронятиме будівлі російських консульств у Латвії

Державна поліція Латвії більше не охоронятиме будівлі консульств росії у Даугавпілсі та Лієпаї. Працівників цих дипломатичних представництв у країні раніше було оголошено "небажаними особами".

Зазначається, що у квітні цього року Латвія вирішила відкликати згоду на функціонування цих російських відомств, а всіх дипломатів, які там працювали – видворити, на знак солідарності з Україною. На початку травня спустілі будівлі кремлівських консульств охороняла поліція, втім відтепер вони просто залишаться зачиненими, без охорони.

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Зворотня хронологія дій Латвії щодо обмеження дипломатичних відносин з росією

На початку квітня міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс повідомив, що з огляду на воєнні злочини російської армії в Україні його країна звужує дипломатичні відносини з росією.

Так, генеральні консульства країни-агресорки у Даугавпілсі та Лієпаї було вирішено закрити. Дипломатам з росії, які у них працювали, дали 30 днів на те, аби забратися з Латвії. Загалом країна видворила тоді 13 російських представників.

18 березня очільник МЗС ухвалив рішення вислати трьох співробітників російського посольства. Він пояснив, що рішення ухвалене на тлі агресії росії проти України, а діяльність осіб, яких виганяють, "несумісна зі статусом дипломата". Ці особи покинули Латвію 23 березня.

Рінкевичс тоді повідомив, що видворення відбувалось у координації з іншими країнами Балтії: з Литви змусили виїхати чотирьох працівників російського посольства, а з Естонії – трьох.

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До слова, у перший же день повномасштабного вторгнення росії в Україну, очільник латвійського МЗС оголосив, що Латвія запускає процес припинення видачі віз російським громадянам і відкликав свого посла у росії Маріса Рієкстіньша для консультацій.

Нагадаємо, що 4 квітня уряд Литви також ухвалив рішення знизити рівень дипломатичних відносин з росією та наказав послу країни-агресорки негайно покинути країну. Також було зачинене російське консульство у Клайпеді, а спілкування з росією продовжилось на рівні повірених у справах.

Естонія, своєю чергою, заявила про закриття російських консульств у Нарві та Тарту, а також видворення 14 працівників посольства росії. Вони були вимушені покинути країну до 30 квітня.

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