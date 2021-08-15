Загубився біля Говерли: поліція оприлюднила фото і прикмети зниклого хлопчика

На Говерлі продовжують пошуки 6-річного хлопчика, який 14 серпня відстав від групи і заблукав. У поліції оприлюднили його фото та прикмети. Усіх, хто має інформацію про місце перебування дитини, просять не бути байдужими та телефонувати на лінію "102".

Пошуки 6-річного Олексія Стефанціва тривають. У поліції просять допомоги у всіх, хто володіє бодай мінімальною інформацією про те, де зараз перебуває хлопчик.

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Прикмети зниклої дитини

Зниклий Олексій є хлопчиком середньої статури, ростом близько 110 сантиметрів. Очі – карі, волосся – коротке каштанове.

У день зникнення був одягнений у зелену футболку та штани, забарвлені у камуфляжний колір. На голові в нього була блакитна кепка з червоним козирком. Окрім того, поліція опублікувала фото зниклої дитини.

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6-річний Олексій зник ввечері 14 серпня, коли разом з 5 іншими туристами підіймався на найвищу вершину України – Говерлу.

Поліція та рятувальники одразу ж розгорнули пошуки. Станом на ранок 15 серпня 2021 року в місцевості працює 7 пошукових груп.

Загалом до пошуку маленького Олексія Стефанціва залучили 156 осіб, 19 одиниць техніки, 3 собаки та квадрокоптер.

Пошуки дитини досі тривають.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка допоможе знайти 6-річного Олексія, Національна поліція просить звертатися на лінію "102" або у відділ ювенальної превенції УПД ГУНП Івано-Франківської області за номерами (0342) 79-03-23 або 097-97-65-101.