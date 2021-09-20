Поліція отримала висновки експертиз по підпалах автівок Лероса і Богдана

Слідство 20 вересня отримало по 4 висновки експертиз у справах підпалів автомобілів нардепа Гео Лероса і колишнього глави Офісу Президента Андрія Богдана. Наразі розслідування випадків підпалу автівок триває.

На якому етапі розслідування справ та яких висновків вже дійшло слідство – розповів керівник поліції Києва Іван Вигівський.

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Що показали висновки експертиз

За словами керівника поліції Києва, експертизи підтвердили факт дії стороннього предмета на авто Лероса. Таких висновків вдалося дійти, отримавши результати 4 експертиз:

пожежо-технічної,

матеріалів, речовин та виробів,

молекулярно-генетичної,

автотоварознавчої.

Ідентичні висновки експертиз слідчі отримали у справі підпалу авто Андрія Богдана. Щоправда, більше деталей про це Вигівський не розповів.

На якому етапі розслідування справи авто Лероса

Правоохоронці долучили до матеріалів справи відеозапис, на якому людина, нібито схожа на самого Гео Лероса, домовляється про імітацію підпалу свого авто. Наразі ж, як пояснив Вигівський, бракує доказової бази, щоб притягнути когось до відповідальності.

Відповідаючи на питання, чому досі не вдалося встановити причетних, Вигівський уточнив, що по цій справі "є певні питання". Все через те, що:

автомобіль, коли його було підпалено, стояв не на тому місці, де зазвичай;

відеокамери не працювали з технічних причин, хоч вони там були.

Для мене це нова історія, але точно можу сказати: розслідування буде об'єктивним,

– проінформував правоохоронець.

Говорячи про те, чи можна перевірити достовірність відео, на якому нібито Лерос домовлявся про імітацію підпалу свого авто, Вигівський зауважив, що для перевірки достовірності відео потрібне першоджерело. Якщо воно буде, то столична поліція зможе таку експертизу провести.

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Про яке відео мовиться

Відео опублікували в телеграм-каналі Україна Online. На ньому "Гео Лерос" домовляється про імітацію підпалу свого автомобіля. 14 вересня 2021 року генпрокурор Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження щодо можливого вчинення злочину народним депутатом України.

Сам Лерос заявив, що через "сумнівні телеграм-канали" розпочалась брудна кампанія проти нього. Політик каже, що на відео повністю сфабрикований звук та замазано 70% екрану. Він збирається подати заяву до правоохоронних органів.

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Додамо, що авто нардепа спалили 28 серпня 2020 року. За цим фактом зареєстрували кримінальне провадження за стаьтею 194 про умисне знищення або пошкодження майна.