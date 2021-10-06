Поліція перекваліфікувала справу про напад в "Укрексімбанку"

Поліція змінила кваліфікацію справи про напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку". Тепер до нападників можуть застосувати більш жорстке покарання.

Водночас дії співробітників "Укрексімбанку" та його голови продовжують кваліфікувати за статтею 171 про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Важливо Офіс генпрокурора не покриватиме безумство, – Венедіктова про напад в "Укрексімбанку"

Що змінилося

Правоохоронці змінили кваліфікацію справу з частини 1 статті 171 на частину 3 тієї ж статті. Її застосовують проти осіб, які чинили вплив на журналіста, користуючись своїм службовим становищем. Як пояснив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, третя частина зазначеної статті – "найсуворіша".

Її санкція передбачає покарання у вигляді:

штрафу від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів (3 400 – 8 500 гривень);

до 5 років обмеження волі;

до 3 років позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Зауважимо, що раніше кривдникам журналістів загрожувало максимальне покарання у вигляді штрафу до 850 гривень, арешту до 6 місяців або обмеження волі до 3 років.

Що відомо про напад на журналістів "Схем"

4 жовтня журналісти програми "Схеми" записували інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. Однак після незручного запитання Мецгер почав поводитися агресивно та наказав забрати техніку та видалити матеріал з флешок.

За наказом Мецгера, охоронці забрали в оператора 2 камери та вилучили з них картки. Проти журналіста та оператора застосували силу та не випускали з кабінету.

В "Укрексімбанку" заявили, що журналісти "Схем" ставили питання, яких не було у надісланому під час запиту переліку.

Зрештою журналістам вдалося відновити втрачені відео. Поліція долучила відеофайли до матеріалів справи. А сам Мецгер склав повноваження голови правління "Укрексімбанку".