Поліція перевіряє заяву про відповідальність російських неонацистів за вбивство Ірини Фаріон

Розслідування стосовно причетного до вбивства Ірини Фаріон і досі тривають. Зокрема, досліджується заява представника російського неонацистського руху NS/WP, який взяв на себе відповідальність за злочин.

Відповідна заява з'явилася учора, 24 липня, ввечері. Про це 24 Каналу повідомила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська.

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Що повідомили в поліції

Увечері 24 липня в одному з російських телеграм-каналів, опублікували інформацію про те, що відповідальність за вбивство Ірини Фаріон взяв на себе представник неонацистського руху NS/WP (National-Socialism/White Power) в Росії. Разом з цим, було опубліковано відео тривалістю 10 секунд, де чутно крик жінки.

Правоохоронці перевіряють інформацію, яку поширили російські ЗМІ, щодо вбивства Ірини Фаріон.

Вчора (24 липня – 24 Канал) під час моніторингу соцмереж ми виявили цю інформацію. Зараз вивчаємо на предмет, чи буде вона корисною для слідства,

– зазначила Добровольська.

Нагадаємо, що за інформацією джерела 24 Каналу злочинець готувався до вбивства не менше ніж місяць. Зокрема, розглядають версію навмисного спотворення ходьби для введення в оману.