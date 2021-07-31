Поліція проводить перевірку через вибух на шахтоуправлінні "Покровське"

Правоохоронці проводять перевірку за фактом вибуху на шахтоуправлінні "Покровське" у Донецькій області. Крім того, вони планують вдкрити кримінальну справу.

На шахті працює поліція

На місці працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини вибуху.

Важливо Вибух на шахті в Донецькій області: один постраждалий загинув

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Попередньо, за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Що відомо про вибух

Трагедія трапилася близько 5 години ранку на шахтоуправлінні в селі Удачне. Вибух пролунав у північному польовому конвеєрному штреку на глибині 815 метрів. Внаслідок трагедії постраждали 10 працівників шахти. Їх з опіками різного ступеня важкості відвезли у лікарню.

Згодом стало відомо, що одному працівнику підрядної організації не вдалося вижити – він помер у медзакладі.

Шахтоуправлінням керує компанія "Метінвест". Вона вже створила комісію для розслідування обставин трагедії, а також запевнила, що надає допомогу сім'ям постраждалих.