Поліція розслідуватиме жорсткі обстріли бойовиками Авдіївки

Російські окупаційні війська 28 серпня влаштували обстріли прифронтової Авдіївки, військові кажуть: найжорсткіші з 2018 року. Українська поліція вже відкрила кримінальне провадження через дії російських найманців.

Правоохоронці зазначили, що окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів та артилерії калібру 122 міліметри.

До слова Їм треба, щоб у нас здали нерви, – Гармаш про обстріл бойовиками Авдіївки

Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста Авдіївки. Постраждалих серед місцевого населення немає,

– повідомили в поліції.

Про факти порушення домовленостей і цинічний обстріл населеного пункту вже повідомили моніторинговій місії ОБСЄ. Водночас поліція відкрила кримінальне провадження.

Детальніше про обстріли Авдіївки