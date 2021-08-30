Поліція розслідує справу про ДТП зі "слугою" Трухіним, – ДБР

У ДБР заявили, що розслідуванням справи про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна займається Нацполіція. Натомість Державне бюро розслідувань не має жодної інформації про резонансну подію.

Про це заявила прессекретарка ДБР Ольга Чиканова. Зауважимо, що раніше факт ДТП зі "слугою народу" намагалися приховати.

Важливо ДТП за участю нардепа Трухіна: все що відомо

Розслідуванням цієї справи займається Нацполіція. І на даний час жодна офіційна інформація до ДБР не надходила,

– повідомила Чиканова.

Варто уточнити, що ДБР розслідує справи, де фігурують чиновники. Станом на зараз не відомо, чи був Трухін за кермом авто, яке потрапило у ДТП.

Що відомо про резонансну ДТП

Як пишуть ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. За попередніми даними, нардеп був у стані алкогольного сп'яніння.

дорогою з Полтави до Києва. За попередніми даними, нардеп Ймовірно Audi нардепа не дотрималася безпечної дистанції та на великій швидкості в'їхало у Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

Новину одразу ж почали поширювати ЗМІ та соцмережі. Але згодом приблизно 30 різних медіа видалили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали 6 осіб.

У "Слузі народу" ніяк не коментували ДТП.