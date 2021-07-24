Поліція відкрила кримінальну справу через рожеві калюжі під Рівним
24 липня 2021 , 15:15Читать новость на русском
Джерело:телеграм МВС України
Неподалік Рівного виявили незвичні калюжі рожевого кольору. За цим фактом правоохоронці вже відкрили кримінальну справу.
Деталі від поліції
Рожеву рідину виявили поблизу села Колоденка на ґрунті між паями, які обслуговує один із агрохолдингів. На місці події працювали рятувальники, поліцейські та фахівці Держекоінспекції.
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Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про забруднення або псування земель. Винним загрожує покарання:
- штраф у розмірі до 3 400 гривень;
- або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Що відомо про рожеві калюжі
- Незвичні калюжі помітили місцеві мешканці 23 липня.
- За словами голови Державної екологічної інспекції України Андрія Мальованого, рожевою речовиною виявився препарат для боротьби із шкідниками "Префект".
- Експерти дослідять ґрунт на вміст амонію сольового, фосфору, сірки рухомої та важких металів. Результати будуть відомі через тиждень.
- Фахівці також обстежили повітря, однак небезпечних речовин не виявили.
- Загальна площа забруднення наразі складає 635,8 квадратних метрів. Відомо, що ділянку орендує ТОВ "АКРІС АГРО".