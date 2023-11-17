У Києві відкрили справу проти волонтерського фонду: підозрюють у шахрайстві

В Оболонському районі Києва люди, які називались "волонтерами", збирали гроші нібито для 115 бригади. Одна з активісток заявила, що у представників "благодійної організації" не було підтвердження, що вони збирають гроші на цю бригаду.

Між громадянами та так званими "волонтерами" ввечері 16 листопада виник конфлікт. Поліція повідомила, що прибула на місце інциденту та вже відкрила справу.

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Поліція розслідує діяльність "волонтерів"

Правоохоронці розповіли, що ввечері 16 листопада в телеграм-каналах поширилось відео конфлікту між громадянами в Оболонському районі столиці щодо збору грошей на потреби українських військових. Тоді поліція виїжджала на місце інциденту.

Правоохоронці врегулювали конфлікт та доставили до територіального управління поліції п'ятьох представників благодійного фонду. Працівники поліції кваліфікували подію як шахрайство,

– заявили у поліції.

Вони підтвердили, що внесли відомості про справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про шахрайство. У рамках розпочатої кримінальної справи перевіряють усіх представників фонду, а також документацію установи.

У мережі пишуть, що мовиться про "Врятуй рідну країну"

Видання ҐРУНТ поширило відео конфлікту. Журналісти зазначили, що до так званих "волонтерів" біля станції метро, які стоять в мультикамі та збирають гроші на ЗСУ, навідалися ветерани й місцеві активісти.

Зокрема, про інцидент написав ветеран з інвалідністю Олег Симороз, який користується колісним кріслом. Він зазначив, що вони навідались до однієї з точок збору готівки організації "Врятуй рідну країну" на виході зі станції метро "Героїв Дніпра".

Нічого хорошого я вам розказати не можу, мене як ветерана переповнюють емоції, бо за ці декілька годин, що ми були на місці, були погрози, насміхання з поранених військових та тітушки,

– розповів ветеран.

Одна з активісток написала, що так звані "волонтери" відзначились хамською поведінкою до перехожих та, зокрема, військових. За її словами, одна з "волонтерок" стверджувала, що Олег Симороз підірвався на власній міні та сміялась з цього.

Що не так з "фондом"

Олег Симороз написав, що так звані "волонтери" чомусь збирають гроші у формі, хоча у розмові підтвердили, що не служили.

Далі ми дізнаємося, що вони працюють тут за ставку заробітної плати, яку виплачує фонд з грошей, які люди донатять на ЗСУ. Ну і враховуючи, що це готівка, то обліковувати її неможливо, саме тому шахраям так подобаються збори готівки. Далі частина грошей на кишеню, ну і на ЗСУ трохи, бо треба ж подяки у хлопців циганити, бо бізнес має працювати. Схема тупа як двері,

– заявив військовий.

Він також додав, що на місце конфлікту приїхали тітушки. У мережі пишуть, що один з них – Карєн Мелькумов, який вів бізнес в окупованому Криму.

Варто зазначити, що на відео "волонтери" не приховують, що беруть нібито 20%: дивіться відео