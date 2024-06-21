Замах на казахського опозиціонера в Києві: виконавців знайшли і оголосили їм підозру

Дружина казахського журналіста Айдоса Садикова, на якого вчинили замах 18 червня, заявила, що поліція знайшла підозрюваних у виконанні замаху. Офіс Генпрокурора, за її словами, повідомив їм про підозру.

Підозрюваними у замаху на вбивство Айдоса Садикова виявилися два громадяни Казахстану.

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Підозрюваних у замаху на Садикова виявили

На своїй сторінці у фейсбуці Наталія Садикова розповіла, що українська поліція знайшла виконавців замаху на вбивство Айдоса Садикова.

Ними виявилися двоє громадян Казахстану: Мейрам Каратаєв і Алтай Жаканбаєв. Ці негідники отримали замовлення, 2 червня приїхали до Києва, жили на орендованих квартирах, стежили за Айдосом і продумували злочин,

– написала Наталія.

Жінка також наголосила, що Каратаєв – співробітник департаменту внутрішніх справ Костанайської області. Ба більше, за словами Наталії, цей чоловік "займав перші місця на змаганнях зі стрільби серед співробітників".

"Я не помилилася ні коли звинуватила в замаху Токаєва, ні коли сказала, що стріляв професіонал. Моє захоплення українцям", – зауважила Наталія Садикова.

Вона також розповіла, що стан Айдоса Садикова поки без змін. Окрім того, вона подякувала всім за підтримку.

В Офісі генпрокурора оголосили підозру іноземцям

На сайті Офісу генпрокурора з'явилися повідомлення про підозру Алтаю Жаканбаєву та Мейраму Каратаєву у вчиненні замаху на умисне вбивство Садикова.

Слідство встановило, що Каратаєв і Жаканбаєв приїхали до Києва 2 червня і винайняли житло в різних місцях. 6 червня Жаканбаєв придбав автомобіль Opel Vectra, щоб стежити за Садиковим. У повідомленні про підозру також стверджується, що 8 червня Каратаєв і Жаканбаєв забронювали квартиру неподалік від місця проживання потерпілого за допомогою сайту Booking.

Каратаєв і Жаканбаєв спланували замах на казахстанського опозиціонера Садикова 18 червня, уважно спостерігаючи за його повсякденним життям і розпорядком дня Замах на Садикова стався о 12:14, коли Каратаєв швидко наблизився до автомобіля з водійського сидіння і зробив один постріл прямо в голову Садикову.

Вчинивши замах на умисне вбивство Садикова, Каратаєв та Жаканбаєв з місця злочину втекли та надалі, з метою приховування знаряддя злочину, за невстановлених слідством обставинах позбулися вогнепальної зброї – пістолета, обладнаного пристроєм для поглинання звуку пострілу, викинувши його біля паркану на території Київського зоопарку,

– мовиться у повідомленні.

Наразі в поліції про затримання Каратаєва і Жаканбаєва в поліції не повідомляли.

намагається зв'язатися з поліцією Києва, щоб дізнатися, чи затримали підозрюваних у замаху на Айдоса Садикова. Коли відповідь надійде, то ми обов'язково доповнимо цю новину.