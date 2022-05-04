Поліція встановила всіх учасників смертельної ДТП на Рівненщині: серед жертв – підлітки

Ввечері 3 травня у Рівненській області на трасі Київ – Чоп неподалік села Ситне трапилася моторошна ДТП.

Нацполіція вже встановила особи всіх 38-ми учасників смертельної аварії.

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За даними правоохоронців, вже встановлено місця проживання усіх постраждалих. Йдеться про 12 чоловіків, 6 з яких загинули, та 26 жінок, серед них 20, на жаль, не вижили. Також відомо, що серед жертв автокатастрофи – двоє підлітків віком 17 років.

Місця проживання учасників ДТП

Київська область: загиблих – 14, травмованих – 1;

Житомирська область: загиблих – 3, травмованих – 5;

Чернігівська область: загиблих – 1, травмованих – 3;

Харківська область: загиблих – 4;

Хмельницька область: загиблих – 1 (52-річний водій пасажирського автобуса), травмованих – 1;

Донецька область: загиблих – 1;

АР Крим: загиблих – 1;

Закарпатська область: загиблих – 1 (44-річний водій мікроавтобуса)

Рівненська область: травмованих – 1;

Одеська область: травмованих – 1.

У поліції повідомили, що наразі досі тривають пошуки родичів чотирьох загиблих із Київської області.

Що відомо про ДТП на Рівненщині

Якщо ви знаєте, що хто розшукує осіб із зазначених регіонів, повідомте про це можна за номером телефону 067 675 42 92.

За інформацією поліції, ДТП спровокував водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito, який вирішив здійснити обгін та виїхав на зустрічну смугу. Під час обгону він зіткнувся з бензовозом. Далі бензовоз також потрапив на зустрічну й заїхав у пасажирський автобус Setra, який їхав за маршрутом "Харків – Зґожелець".

Відомо, що в автобусі перебули 35 пасажирів віком від 17 до 69 років та один водій.

Внаслідок зіткнення автомобілі спалахнули, а ділянку дороги зі сторони Рівного та Львова перекрили повністю. Патрульна поліція організувала для водіїв об'їзд.

На місці для ліквідації вогню працювали 44 рятувальники та 7 одиниць пожежної техніки. Для того, аби забрати потерпілих прибули 7 карет швидкої. Вогонь локалізували близько 22:30. Після пожежі від автобуса залишився лише металевий каркас.

Ще вранці у поліції повідомляли, що не вдавалось встановити особу водія, а також дані 3 пасажирів. Водночас станом на зараз встановлено особи всіх 38-ми учасників жахливої ДТП.

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