Напад на Жана Беленюка в центрі Києва: поліція взялася за розслідування

У Києві 13 серпня невідомі напали на українського спортсмена та нардепа Жана Беленюка. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та причетних людей.

Поліція розслідує напад як порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань.

Важливо Обізвали мавпою і порадили "валити" в Африку: у Києві невідомі напали на Жана Беленюка

Тепер триває перевірка.

Що відомо про напад на Беленюка

На Печерську у Києві на спортсмена напали невідомі. Вони, за словами Беленюка, намагались спровокувати конфлікт.

Ба більше, молодики викрикували образливі та расистські речі: "чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "вали до Африки!". На щастя, до бійки не дійшло.

Про інцидент Беленюк повідомив на сторінці у фейсбуці.

Беленюк приніс Україні "золото" на Олімпіаді

Зауважимо, Беленюк цьогоріч здобув перемогу на Олімпіаді у Токіо. Його золота медаль стала єдиною для збірної України. До слова, у 2016 році він виборов "срібло". Тоді у Ріо-де-Жанейро він поступився росіянину Давіту Чекветадзе.

Крім того, у 2019 році Беленюк став депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу".