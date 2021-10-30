Євгеній Єнін заявив, що правоохоронці замовили два фальшиві COVID-сертифікати на ім'я Савіка Шустера. За його словами, це зробили, щоб викрити шахраїв, які підробляють дані про вакцинацію.

Про це перший заступник міністра внутрішніх справ повідомив під час програми "Свобода слова Савіка Шустера". Водночас він показав у студії два фейкові документи, на ім'я журналіста.

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Приніс на ефір копії фейкового ПЛР-тесту та сертифікату вакцинації, які демонструють відхилення ділків від моральних орієнтирів,

– наголосив Євгеній Єнін.

Шустер вів програму з Італії та не зміг приїхати до України, бо отримав позитивний тест на коронавірус. Правоохоронці, у рамках контрольної закупки, змогли купити йому негативний тест і сертифікат щеплення.

Шахраїв викрили й арештували

Перший заступник глави МВС розповів, що усіх шахраїв того ж дня викрили й арештували. З його слів, "дивує, як ловкачів не зупинило хоча б ім'я журналіста".

Вже не кажучи, що вибір наче ж очевидний: або отримати 250 євро за підробки, або можливість отримати 5 років тюрми. Загрожує неволя й лікарям, які стали друзями шахраїв,

– додав перший заступник глави МВС.

Поліція замовила фальшивий COVID-сертифікат на ім'я Савіка Шустера, щоб викрити шахраїв / Фото МВС

Боротьба зі шахраями: коротко

Єнін вказав, що за тиждень відкрито 100 кримінальних проваджень.

Посадовець зауважив, що працюють понад 1 200 моніторингових мобільних груп, що перевіряють COVID-документи на справжність.

Водночас, за його словами, постійно правоохоронців ведуть пошук ділків та їхніх замовників по всіх форумах, чатах і закритих групах.

За підробку порушникам загрожує штраф 17 тисяч гривень або 5 років в'язниці. Водночас тим, хто використовує такі документи, – штраф у розмірі 850 гривень, арешт до 6 місяців або ув'язнення на 2 роки.