Поліція затримала очільника Броварської РДА за п'яну ДТП: що йому загрожує

Очільник Броварської РДА спричинив аварію у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці затримали посадовця. Водночас відомо, яке покарання йому загрожує згідно зі законодавством.

Власне, 26 квітня Володимир Майбоженко влетів у натовп, травмувавши чотирьох людей. З посиланням на Офіс генпрокурора та Кримінальний кодекс 24 Канал відповідає, чи передбачає законодавство ув'язнення за скоєне для посадовця.

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Яке покарання загрожує для голови Броварської РДА

Правоохоронці затримали чиновника відповідно до 208 статті Кримінально-процесуального кодексу. Як стверджують в Офісі генпрокурора, відповідні органи проводять першочергові слідчі дії.

Кримінальне провадження поліція відкрила за статтею 286-1 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані сп'яніння.

Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 3 років. А також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років.

Водночас відомо, що Володимира Майбоженка звільнять з посади очільника районної державної адміністрації. Про це повідомив після затримання чиновника голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали 4 людини. Зокрема, 3 дорослих та одна дитина,

– констатував керівник обласної військової адміністрації.

За допомогою спеціального приладу правоохоронці зафіксували, що рівень алкоголю у крові голови РДА становив після дорожньо-транспортної пригоди 2,31 проміле. Відповідно до закону норма становить 0,20 проміле.

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Журналісти 24 Каналу зазирнули в декларацію посадовця та з'ясували, що автомобіль Volvo 90XC, на якому Майбоженко влетів у людей, вартує майже 2 мільйони гривень, 2018 року випуску. Набув у власність авто чиновник у 2019 році.

На автівці Volvo броварський посадовець влетів у натовп / Світлин Офісу генпрокурора

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За словами мера Броварів Ігоря Сапожка, лікарі роблять усе можливе, аби вберегти життя чотирьох постраждалих внаслідок ДТП. Їх доправили в Броварську лікарню.