Поліція знову оточила територію посольства України в Мадриді: туди їде підкріплення

Територію посольства України в Мадриді, куди цього тижня надійшов конверт із вибухівкою, знову оточили поліцейські. Людей із території посольства та поблизу евакуйовують.

ЗМІ повідомили, що територію поблизу посольства контролюють сили безпеки.

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У посольство надійшов "закривавлений пакунок"

Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що причина, через яку посольство вдруге оточила поліція у тому, що до відомства надійшла "кривава" посилка, подібна до тієї, яку отримали інші дипломатичні представництва.

Речник МЗС Олег Ніколенко також прокоментував оточення посольства у Мадриді.

До українського посольства в Іспанії надійшов закривавлений пакунок на зразок тих, які раніше надійшли іншим нашим дипломатичним установам. Іспанська поліція оточила периметр посольства з міркувань безпеки,

– зазначив Олег Ніколенко.

Зазначають, що на місці уже працюють фахівці та тривають слідчі дії.

У посольство України в Іспанії надійшов "закривавлений" пакунок / Фото Олег Ніколенко



Посольство в Мадриді знову оточила поліція / Фото Олег Ніколенко



Правоохоронці працюють на місці подій в посольстві в Мадриді / Фото Олег Ніколенко

Що відомо про "закривавлені пакунки"

Українські посольства по всьому світу продовжують отримувати погрози. Їм відправляють пакунки з моторошними знахідками, зокрема очима тварин.

Відомо, що такі пакунки отримали посольства в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральні консульства у Неаполі та Кракові, а також Брно.

Сталося це після того, як конверт вибухнув у посольстві України у Мадриді. Вибух розслідують як теракт.

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У МЗС України наголосили, що достатньо підстав вважати, що наразі триває кампанія терору та залякування посольств і консульств нашої країни.