Поліція нагородила чотирьох харків'ян за знешкодження нападника на "Укрпошту"

У Харкові поліція нагородила чотирьох людей, які допомогли правоохоронцям знешкодити злочинця, що захопив заручників у відділенні "Укрпошти".

Двоє операторів, начальниця поштового відділення та приватний підприємець, що опинився того дня на пошті, отримали у подарунок годинники.

"Я зрозумів, що пістолет у нього (нападника – 24) іграшковий. Він кілька разів впав на кахлі, і я почув стук пластмаси. Тому вже і хоробрості більше набрався. У момент, коли ми вирішили його знешкодити, він просто поклав пристрій, який був на дротах, до себе у кишеню. Мені треба було лише повалити його на підлогу і не дати полізти в кишеню. Тому що ніж у нього був справжнім", – розповів приватний підприємець Олексій Маврин.

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Нагадаємо, 30 грудня в одному з відділень "Укрпошти" забарикадувався зловмисник та взяв у полон 9 людей. У ході перемовин із психологами та правоохоронцями чоловік звільнив 2 дітей і 3 жінок. Решта понад 5 годин провели в якості заручників. Коли КОРД вже готувався до штурму, бранці взяли справу у свої руки та самі напали на кривдника.



Нападником виявився 40-річний місцевий мешканець із неординарною життєвою історією. Чоловік пробував свої сили і на "Битві екстрасенсів", і навіть балотувався у мери в 2006 році. Наразі Володимир Безух у СІЗО. Суд на час досудового розслідування на 60 діб відправив його під варту без права застави.