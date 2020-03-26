11:19
26 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Поліція просить суд арештувати Кожару за вбивство Старицького

      -
      Леоніда Кожару можуть відправити під варту / apostrophe.ua

      Шевченківський районний суд Києва розглядатиме справу щодо вбивства колишнього власника "Інтера" Сергія Старицького наприкінці лютого. У злочині підозрюють ексглаву МЗС часів Януковича Леоніда Кожару.

      Поліція просить відправити Леоніда Кожару під варту, повідомили у пресслужбі суду у фейсбуці.

      Дізнайтеся більше Ексголову МЗС Леоніда Кожару підозрюють у вбивстві: що про нього відомо

      Наприкінці лютого колишнього власника "Інтера" Сергія Старицького знайшли мертвим у будинку Леоніда Кожари. Ексглава МЗС переконує, що Старицький скоїв самогубство.

      Однак слідчі та прокурори перевірили обставини загибелі Старицького і прийшли до висновку, що він не міг сам себе застрелити.

      Кожару затримали 25 березня. Як це було – дивіться тут.

      Смерть Сергія Старицького: що відомо

      • 21 лютого Сергія Старицького знайшли метрвим у селі Чайки Київської області у будинку Леоніда Кожари – колишнього міністра закордонних справ України.
      • 22 лютого поліція перекваліфікувала справу на умисне вбивство. Мовляв, правоохоронці отримали дані, що дають підстави вважати, буцім Старицький не міг покінчити з життям самогубством.
      • Рідні та друзі покійного одразу ж почали заявляти: у Старицького не було підстав накладати на себе руки.
      • Леонід Кожара та його дружина від початку і досі стверджують, що Сергій Старицький покінчив життя самогубством.

      Що відомо про Сергія Старицького?Народився він у 1963 році. Раніше був директором компанії "Спорт медіа проєкт". На сайті YouControl зазначено, що вона займалася видавництвом журналів і газет, але припинила діяльність ще в 2008 році.

      Крім того, Старицький очолював Atlantic Group – холдинг, який здійснював свою діяльність у рекламній сфері. Також був керівником правління телеканалу "Інтер".

      Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Поліція Розслідування Кримінальні новини Новини Києва Смерть Сергія Старицького Леонід Кожара
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Плювати на росіян. Чому Кремль "рятує" світ від коронавірусу
      Олександр Коваленко
      сьогодні , 07:45 Ринок праці в умовах карантину: як знайти дистанційну роботу
      Світлана Попова
      25 березня , 11:00 Інноваційний сервіс для бізнесу, що може замінити Skype for Business
      24 березня , 10:00 Авто в кредит – дешевше, ніж за повну вартість
      сьогодні , 07:20 Як змінилися вулиці міст України під час карантину: фото
      Світлана Попова
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук