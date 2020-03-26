Поліція просить суд арештувати Кожару за вбивство Старицького

Поліція просить відправити Леоніда Кожару під варту, повідомили у пресслужбі суду у фейсбуці.

Дізнайтеся більше Ексголову МЗС Леоніда Кожару підозрюють у вбивстві: що про нього відомо

Наприкінці лютого колишнього власника "Інтера" Сергія Старицького знайшли мертвим у будинку Леоніда Кожари. Ексглава МЗС переконує, що Старицький скоїв самогубство.

Однак слідчі та прокурори перевірили обставини загибелі Старицького і прийшли до висновку, що він не міг сам себе застрелити.

Кожару затримали 25 березня. Як це було – дивіться тут.

Смерть Сергія Старицького: що відомо

21 лютого Сергія Старицького знайшли метрвим у селі Чайки Київської області у будинку Леоніда Кожари – колишнього міністра закордонних справ України.

22 лютого поліція перекваліфікувала справу на умисне вбивство. Мовляв, правоохоронці отримали дані, що дають підстави вважати, буцім Старицький не міг покінчити з життям самогубством.

Рідні та друзі покійного одразу ж почали заявляти: у Старицького не було підстав накладати на себе руки.

Леонід Кожара та його дружина від початку і досі стверджують, що Сергій Старицький покінчив життя самогубством.

Що відомо про Сергія Старицького?Народився він у 1963 році. Раніше був директором компанії "Спорт медіа проєкт". На сайті YouControl зазначено, що вона займалася видавництвом журналів і газет, але припинила діяльність ще в 2008 році.



Крім того, Старицький очолював Atlantic Group – холдинг, який здійснював свою діяльність у рекламній сфері. Також був керівником правління телеканалу "Інтер".