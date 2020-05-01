Поліція затримала п'яних підлітків, які зірвали прапор України у Запоріжжі

Мережу підірвало відео, на якому двоє підлітків зривають з флагштоку державний прапор. Дівчина, яка все це знімала на камеру, сміялася. Активісти Запоріжжя, де і відбувся інцидент, відшукали та покарали дівчину. Натомість хлопці намагалися переховуватися.

Зрештою правоохоронці Запорізької області разом зі співробітниками Служби безпеки України та активістами знайшли "героїв". Про це повідомили у Нацполіції.

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Ними виявились мешканці Запоріжжя – двоє 19-річних юнаків та 13-річна дівчина. Хлопців доставили до Олександрівського відділення поліції для проведення всіх необхідних слідчих дій. Дівчину з батьками також запросили до відділення поліції.

З підлітком ювенальна превенція проводить профілактичні бесіди. За фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування,

– мовиться у повідомленні.

За злочин хлопцям загрожує:

штраф до 50 неоподаткованих мінімумів – це 850 гривень;

арешт до шести місяців;

до трьох років позбавленням волі.



У Запоріжжі п'яні підлітки зірвали прапор України / Фото Нацполіції

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Активісти покарали дівчину, яка знімала відео наруги над прапором: дивіться відео