У поліції назвали ім'я чоловіка, який загинув під час стрілянини на Хмельниччині

У Хмельницькій області 15 травня напали на правоохоронців. Тепер стало відомо ім'я загиблого.

Про це повідомили в поліції. Там розповіли, що відомо про загиблого.

Хто з поліцейських загинув на Хмельниччині 15 травня?

Це був капітан поліції.

Під час виконання службових обов'язків на Хмельниччині загинув капітан поліції Сергій Чорний. 15 травня 2026 року у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району на працівників поліції було скоєно озброєний напад. Унаслідок отриманих поранень 33-річний капітан поліції загинув,

Сергій Чорний / Фото поліції

Сергій працював інспектором сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області. Він присвятив службі в органах внутрішніх справ України понад 15 років. У 2014 році закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство".

Колеги знали його як принципового, відповідального та відданого присязі поліцейського, який завжди першим приходив на допомогу людям. Його смерть – непоправна втрата для родини, колег та всієї поліцейської спільноти. У правоохоронця залишились батьки, дружина та двоє дітей. Схиляємо голови у скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Світла пам'ять та вічна шана колезі, який до останнього залишався вірним службі та українському народові,

24 Канал висловлює співчуття всім, хто знав загиблого!

Як загинув Сергій Чорний, хто стріляв у нього?

Інцидент стався вдень 15 травня. Це сталося в селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району.

У водія перевіряли документи. Виявилося, що суд позбавив чоловіка права кермувати. Водій почав стріляти і втік. Сергій Чорний загинув, ще один поліцейський поранений.

На території Хмельницької області триває спеціальна операція, стрільця ще розшукують.

Що за тренування на полігонах для поліції?

На жаль, життя поліцейських постійно під загрозою. На цьому наголошували в правоохоронних органах після теракту 18 квітня в Києві на Деміївці. Там підкреслили: їдучи на виклик, патрульні не знають, що на них чекає там, не знають, чи повернуться додому.

У квітні суспільство обговорювало можливу втечу двох патрульних з місця події. Їх судили, вони під вартою.

Психологиня Олена Шершньова в ефірі 24 Каналу сказала: реакція страху триває секунди, а надалі люди опановують себе й ухвалюють уже вольові рішення. А ті патрульні обрали втечу.

Володимир Зеленський закликав змінити підготовку патрульних. Уже в травні почали проходити тактичні навчання для поліції. Їх розробили для того, щоб правоохоронці не боялися, коли в їхній бік летить граната чи лунають постріли.