Страждає від опухання ніг і хронічних захворювань: Приходька у важкому стані етапують в колонію

Українського політв'язня Олега Приходька етапують в колонію суворого режиму в Росії, попри його значні проблеми зі здоров'ям. У кримчанина загострились хронічні захворювання, а також опухли ноги.

28 травня Приходька в СІЗО відвідав український консул Тарас Малишевський. Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність".

Раніше Російський суд залишив у силі вирок для українського активіста Олега Приходька

На кону – не втратити здоров'я, – "Кримська солідарність"

На кону стоїть лише одне: не втратити і без того слабке здоров'я і просто вижити. Зараз Олег Аркадійович страждає від опухання ніг і хронічних захворювань внутрішніх органів,

– мовиться в повідомленні громадської організації.

Консул зауважив, що ліки, які передала родина Приходька, засуджений отримав зі значним запізненням. Пройшло 8 днів з часу, коли посилку розкрили і до того моменту, коли медикаменти таки потрапили до політв'язня.

Що відомо про вирок Олегу Приходьку

Кримчанина Олега Приходька визнали винним у виготовленні та зберіганні саморобного вибухового пристрою. Приходько начебто мав намір підірвати "Сакську райадміністрацію".

У березні суд виніс вирок – 5 років позбавлення волі.

У травні апеляцію захисту відхилили і вирок залишили в силі.

Стан здоров'я Приходька в ув'язненні стрімко погіршується.

Протягом 10 днів Приходька мають етапувати в колонію задля виконання покарання. Поки що ані точної дати, ані локації захисникам не повідомили.