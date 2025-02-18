Максимально підготовлені: Федоренко сказав, як відбувається рекрутинг до 429 полку "Ахіллес"

Батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади розширили до полку. Військові запрошують усіх вмотивованих приєднатися до їхнього підрозділу.

Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем Юрій Федоренко, зауваживши, що за час повномасштабної війни підрозділ пройшов довгий шлях зі стрілецької роти до полку ударних БпАК. Місяць тому ухвалили рішення утворити полк.

До теми "Три роки тому я не помилився": Залужний виклав символічне відео

Чому варто приєднатися до 429 окремого полку "Ахіллес"

Як розповів Федоренко, "Ахіллес" входить в топи найкращих підрозділів зі знищення ворога. Тут є організаційне ядро, керівний склад та навчальні групи, які мають величезний досвід. І найважливіше, що є знання, як протидіяти ворогу і як максимально якісно зробити так, аби він не дійшов до передових позицій і був дистанційно знищений.

Станом на зараз я не можу розкривати відомостей про кількість військовослужбовців, яких вдалося залучити. Але після оголошення ми отримали понад 3000 заявок,

– зауважив військовий.

Також у підрозділу був резерв до 2000 людей, які хотіли вступити до батальйону. Але не було місць через повну комплектацію,

Як відбувається рекрутинг до 429 окремого полку "Ахіллес"

Процес рекрутингу став максимально чітким. Зараз немає ризику, що після співбесіди з навчального центру перенаправлять в інший підрозділ. Після співбесіди людина одразу стає військовослужбовцем полку "Ахіллес". Далі йде мобілізація через рекрутинговий центр Сухопутних військ.

Що це означає? Вас зустрінуть та проведуть по всьому шляху. Зокрема й з проходженням ВЛК. Ви отримаєте документи на руки. Потім будете перебувати у спеціально визначеному місці під контролем наших інструкторів. Далі вас направлять на БЗВП, де навчать азам військової справи. Після цього почнеться процес підготовки за фахом. До прикладу, якщо йдете на пілота, то буде мати можливість опанувати льотну справу,

– розповів військовий.

Після закінчення БЗВП та спеціалізованої підготовки рекрут опиняється в підрозділі "Ахіллес" вже на Сході України. Спершу його інтегрують як стажера до бойових екіпажів, аби перейняти досвід. З часом, коли рекрут буде готовим, формують окремі групи. Їм обов'язково допомагатиме досвідчений військових з підрозділу.

Коли згідно з тестами, фактичним орієнтуванням на місцевості, виконанням завдань та дотриманням протоколів буде видно, що розрахунки абсолютно готові, тоді вони починають працювати самостійно в загальній системі координат.

429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" зацікавлений в тому, щоб наші військові були максимально підготовлені до виконання бойових завдань. За кожним кулеметом, гвинтівкою, гарматою чи безпілотником стоїть жива людина. Навчальні центри, які, зокрема, функціонують на базі підрозділу, дають можливість отримати перекваліфікацію та постійно підвищувати фах,

– підкреслив Федоренко.

Існують різні ситуації. Інколи деякі військовослужбовці можуть не пройти іспити та тести, щоб стати, до прикладу, пілотами. Тоді їм пропонують інші посади в складі підрозділу. Але вони матимуть можливості перездати іспити через певний час, щоб все-таки посісти ту посаду, яку хотіли.

Такі можливості є. Двоє військових з полку "Ахіллес" хотіли бути пілотами FPV-дронів. З першого разу у них не вийшло. Одному знадобилося 3 місяці, а іншому пів року, щоб довчитися, скласти іспити та виконати завдання. Зараз обоє ефективно виконують бойові завдання,

– наголосив військовий.

Приєднатися до 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" може за QR-кодом, який розташований нижче.

Додамо, раніше Юрій Федоренко розповів, як підрозділ "Ахіллес" разом гвардійцями 1 БрОП "Буревій" зупинили атаку окупантів на Харківщині.