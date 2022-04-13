Полк "Азов" подовжує знищувати ворожу техніку в Маріуполі

Бійці полку "Азов" героїчно захищають Маріуполь та знищують техніку російських загарбників на вулицях міста.

Відео моменту чергового знищення опублікували на сторінці полку "Азов" в телеграмі.

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Полк "Азов" подовжує знищувати ворожу техніку: відео

Нагадаємо, що Маріуполь ще з 1 березня заблокований окупантами. Вони створили у місті гуманітарну катастрофу і чинять геноцид. Поки деблокувати Маріуполь не вдається.

Водночас Морпіхи з підрозділу миколаївської 36-ї окремої бригади імені контрадмірала Белінського в результаті спецоперації змогли вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком "Азов". Інформацію підтвердив Олексій Арестович.

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