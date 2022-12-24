Родичі полонених "азовців" влаштували мирну акцію у Києві "Різдво в полоні"

У суботу, 24 грудня, рідні полонених військовослужбовців полку "Азов" провели різдвяну акцію. Люди вийшли з плакатами на Софійську площу у Києві.

Учасники акції влаштували перформанс, який показує, як зустрічатимуть Різдво полонені "азовці". На площі поставили два столи, на одному з яких були гарні та смачні страви, а на іншому – металеві миски та колючий дріт, інформує 24 канал.

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Яка мета акції

Рідні та близькі полонених росіянами "азовців" закликали весь світ згадати про Героїв "Азову" та помолитися за них під час різдвяної вечері 24 грудня.

Учасники акцій тримали плакати з гаслами "Де АЗОВ?" "FREE АЗОВ", "Поверніть АЗОВ" та інші. Рідні "азовців" хотіли звернутися до українського суспільства, щоб вони не забували про героїв.

І хоча час від часу обміни відбуваються, у полоні перебувають ще понад 700 військовослужбовців.

У Києві відбулась акція "Полк АЗОВ: Різдво в полоні" / Фото Вікторії Кутьїнової для 24 каналу

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