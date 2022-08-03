Жданов пояснив, для чого росія визнала полк Прокопенка "терористичною організацією"

росія визнала "терористичною організацією" полк захисників Маріуполя. Не виключено, що це зробили не лише для того, щоб якось виправдати власний теракт у Оленівці.

Ймовірно, російський суд ухвалив таке рішення спеціально для того, щоб не обмінювати українських героїв. Про це 24 каналу розказав військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, таким чином росіяни отримали юридичне право засуджувати бійців полку. Хоч наразі захисники Маріуполя перебувають на незаконній території, вона окупована російськими військами, тож їх можуть почати перевозити на територію росії. У такому випадку вони не потраплять під обмін як військовополонені.

росія використовує внутрішнє право, вони скасували презумпцію міжнародного права і поставили внутрішнє право вище за міжнародне. Тому тут, на жаль, нам посперечатися з ними набагато важче,

– пояснив Жданов.

Він додав, що тим часом міжнародні організації продовжують висловлювати своє занепокоєння і не розуміють, що робити далі. Ніхто з них не хоче брати на себе відповідальність, аби робити хоч якісь кроки щодо розв'язання цієї проблеми.

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