Набирають не лише операторів: у 3 ОШБр розповіли, як формують власний полк безпілотних систем

Третя окрема штурмова бригада створює власний полк безпілотних систем. Набирають туди не лише безпосередньо операторів, але й багатьох інших спеціалістів.

Про це 24 Каналу розповів речник Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін. За його словами, новостворений полк буде допомагати не лише 3 ОШБр, але й іншим бригадам в межах Третього армійського корпусу.

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Що відомо про вакансії до полку безпілотних систем 3 ОШБр

Як розповів Бородін, у Третій штурмовій бригаді високий рівень безпілотної складової. Тамтешні підрозділи перебувають на перших місцях щодо ефективності роботи.

Є система балів, яка враховує кожну знищену чи пошкоджену ціль. Потім їх можна конвертувати у потрібні безпілотні системи, РЕБи тощо. Ми постійно перебуваємо на перших місцях. Можемо масштабувати цей досвід у вигляді полку. Підрозділи цього полку зможуть мобільно діяти та допомагати різним бригадам,

– зазначив Бородін.

Полк – це величезний "організм" з різними посадами. 3 ОШБр набирає не лише операторів, але й водіїв, автослюсарів, медиків, діловодів, зв'язківців тощо. Перелік усіх вакансій до полку безпілотних систем у складі Третього армійського корпусу можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, на основі Третьої штурмової бригади створили Третій армійський корпус. Його очолив полковник Андрій Білецький.