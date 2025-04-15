Набирають не лише операторів: у 3 ОШБр розповіли, як формують власний полк безпілотних систем
- Третя окрема штурмова бригада створює власний полк безпілотних систем. Він діятиме в межах Третього армійського корпусу.
- Речник Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін розповів про вакансії у новоствореному підрозділі.
- Потрібні не лише оператори БпЛА, але й фахівці з інших напрямків.
Третя окрема штурмова бригада створює власний полк безпілотних систем. Набирають туди не лише безпосередньо операторів, але й багатьох інших спеціалістів.
Про це 24 Каналу розповів речник Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін. За його словами, новостворений полк буде допомагати не лише 3 ОШБр, але й іншим бригадам в межах Третього армійського корпусу.
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Що відомо про вакансії до полку безпілотних систем 3 ОШБр
Як розповів Бородін, у Третій штурмовій бригаді високий рівень безпілотної складової. Тамтешні підрозділи перебувають на перших місцях щодо ефективності роботи.
Є система балів, яка враховує кожну знищену чи пошкоджену ціль. Потім їх можна конвертувати у потрібні безпілотні системи, РЕБи тощо. Ми постійно перебуваємо на перших місцях. Можемо масштабувати цей досвід у вигляді полку. Підрозділи цього полку зможуть мобільно діяти та допомагати різним бригадам,
– зазначив Бородін.
Полк – це величезний "організм" з різними посадами. 3 ОШБр набирає не лише операторів, але й водіїв, автослюсарів, медиків, діловодів, зв'язківців тощо. Перелік усіх вакансій до полку безпілотних систем у складі Третього армійського корпусу можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, на основі Третьої штурмової бригади створили Третій армійський корпус. Його очолив полковник Андрій Білецький.