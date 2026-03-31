"ДБР до лохів не приходить": що знайшли у полковника Нацгвардії, який хотів купити інвалідність
- Полковника Нацгвардії затримали за спробу купити фіктивну інвалідність.
- Під час обшуку у нього знайшли табличку з написом про обшуки та ДБР.
Нещодавно ДБР затримало полковника Нацгвардії. Той намагався купити собі фіктивну інвалідність, а після цього звільнитися з військової служби.
Правоохоронці провели обшук у військовослужбовця і знайшли чимало цікавого.
Що знайшли у полковника, спійманого на хабарі?
У ДБР опублікували речі, виявлені у підозрюваного. Серед них – табличка з написом: "Обшуки – ознака успіху. До лохів з обшуками не приходять".
Також при собі полковник мав 3 тисяч доларів США – це половина тієї суми, за яку він хотів придбати собі "інвалідність".
Та сама "красномовна" табличка / Фото ДБР
Нагадаємо, що полковника Національної гвардії України затримали за спробу незаконно оформити фіктивну інвалідність.
Колишній начальник Центральної бази виробничо-технологічної комплектації намагався отримати II групу інвалідності, щоб звільнитися зі служби та оформити державні виплати.
Для цього він звернувся до члена експертної медичної команди в Києві та запропонував 6 тисяч доларів США за "потрібне" рішення.
Медик не знайшов підстав для встановлення інвалідності. Однак військовослужбовець не відмовився від своїх намірів.
24 березня 2026 року він передав 3 тисячі доларів США як частину обумовленої суми, після чого його затримали.
25 березня військовослужбовцю повідомили про підозру за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі). Наступного дня суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю застави майже 1 мільйона гривень.
Інші випадки корупції: останні новини
У Київському університеті культури виявили корупційну схему, пов'язану з розтратою бюджетних коштів, за участю службовців Міністерства освіти та науки України. Підозрюваним, серед яких і колишній ректор Михайло Поплавський, загрожує до 12 років позбавлення волі, а досудове розслідування триває.
За даними журналістів, депутату Сокальської міськради Володимиру Ковальчуку повідомили про підозру. Йому оголосили підозру у наданні неправдивих свідчень та декларуванні недостовірної інформації, пов'язаних зі справою про незаконне збагачення голови АМКУ Павла Кириленка.
Правоохоронці викрили корупційну схему на Дніпропетровщині, де посадовці завищували ціни на закупівлю матеріалів для фортифікацій. Внаслідок злочинних дій держава зазнала збитків на понад 14 мільйонів гривень.