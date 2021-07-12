Полковник поліції напав на єгеря Чорноморського заповідника і ледь його не вбив

Державне бюро розслідувань завершило розслідувати справу начальника одного з управлінь Нацполіції в Сумській області. Він ледь не вбив охоронця Чорноморського заповідника.

Полковник поліції порушив правила і незаконно в'їхав на авто у Чорноморський біосферний заповідник "Морський". Сталося це ще у серпні 2018 року.

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Полковник поліції побив єгеря

Єгер, який охороняв заповідник, помітив правопорушення і вилучив авто правоохоронця. Втім, полковнику це не сподобалося і він вдерся до службового приміщення заповідника.

Поліцейський вдарив єгеря руків'ям пістолета по голові, бив кулаком по обличчю. Потім нападник вистрілив у потерпілого, але не влучив. Єгерю вдалося припинити напад та затримати кривдника.

Полковника поліції підозрюють у:

посяганні на життя працівника правоохоронного органу;

незаконному проникненні до житла чи іншого володіння, вчиненому службовою особою із застосуванням насильства.

Наразі слідство у справі завершили і її передали до суду.

Що загрожує поліцейському:

позбавлення волі на 15 років;

довічне ув'язнення.

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