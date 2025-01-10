Полковник запасу сказав, як удар по Енгельсу може вплинути на російські атаки

Місто Енгельс у Росії опинилось під ударом безпілотників. Окупанти мають там військову базу. Саме звідти злітають стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які обстрілюють українські міста.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що під Енгельсом є ще резервуари з авіаційним паливом. Мовиться про тисячі тонн. Він пояснив це тим, що база стратегічних бомбардувальників має мати такі запаси.

Дивіться також Росіяни бідкаються на атаку БпЛА "Бобер": виникли пожежі та руйнування

"В один Ту-160 входить понад 170 тонн авіаційного палива", – сказав він.

Пожежа в Енгельсі

Роман Світан зауважив, що основний склад палива росіяни зберігають під Енгельсом, а вибухи, про які відомо в місті, є наземними. Мовиться про резервуари з паливом, яке викачують з під землі.

Через обсяги сховища з паливом, половина Енгельса може злетіти у повітря,

– припустив він.

Безпілотники 8 січня атакували у місті базу "Комбінат Крістал", там окупанти зберігали нафтопродукти, зокрема паливо для стратегічної авіації.

Важливо! У Генштабі ЗСУ зазначили, що атака по нафтобазі "Комбінат Крістал" у місті Енгельс мала на меті створити серйозні логістичні проблеми для російської стратегічної авіації та знизити її здатність атакувати Україну. Операцію виконували підрозділами ГУР МО України та Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими Силами оборони.

Загроза для України

Росіяни найближчими днями можуть організувати ракетний обстріл української території. Військовий експерт пояснив, що це можливо тому, що бомбардувальники Ту-95МС стоять напоготові із заповненими баками.

Проте друга хвиля для окупантів може бути проблематичною, адже поки на базі в Енгельсі триває пожежа заправити літаки паливом неможливо.

Я думаю, що про цю базу для стратегічних бомбардувальників найближчим часом можна забути, але один виліт Росія може все ж організувати, щоб літаки скинули ракети та відправились на інші аеродроми, але звідти атакувати Україну буде складніше,

– висловився Роман Світан.

Він додав, що найближчим часом Енгельс можуть атакувати знову безпілотники, щоб повністю вивести російську базу із ладу.