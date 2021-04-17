Полковник ЗСУ відповів Хомчаку на заяву про "протиправність" добровольчих формувань

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак закликав місцеву владу не створювати загони добровольців і не панікувати. Полковник Святослав Стеценко наголосив, що кожен громадянин має право взяти зброю і воювати проти агресора.
Джерело:фейсбук Святослава Стеценка
Слова Хомчака прокоментував волонтер, експерт Українського інституту з прав людини, екскерівник ГО "Український Легіон" полковник ЗСУ Святослав Стеценко.
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Полковник про право українців на добровольчі загони
"Він (Хомчак – 24 канал) стверджує, що добровольчі формування для збройної відсічі ворожій агресії є протиправними, бо не передбачені українськими законами", – написав Стеценко.
Полковник ЗСУ пояснив, що міжнародні угоди, до яких приєдналася Україна, є частиною українського національного законодавства. Зокрема IV Гаазька конвенція і Правила війни на суходолі.
Відповідно до них, кожен громадянин має право на власний розсуд взяти зброю і воювати проти агресора у складі добровольчих формувань або самостійно,
– наголосив він.
Також Стеценко додав, що закону про територіальну оборону Україна досі не має.
Про що заявляв Хомчак
- Через загострення ситуації на Донбасі мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив створити загін добровольців, які захищатимуть Україну у випадку повномасштабного вторгнення Росії.
- ЗСУ попросили представників органів державної влади та місцевого самоврядування не нагнітати ситуацію і не розбурхувати панічні настрої в суспільстві.
- Окрім того, там зазначили, що не варто зміщувати акценти створенням невизначених законом воєнізованих формувань.