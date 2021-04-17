Полковник ЗСУ відповів Хомчаку на заяву про "протиправність" добровольчих формувань

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Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак закликав місцеву владу не створювати загони добровольців і не панікувати. Полковник Святослав Стеценко наголосив, що кожен громадянин має право взяти зброю і воювати проти агресора.

Джерело:

фейсбук Святослава Стеценка

Слова Хомчака прокоментував волонтер, експерт Українського інституту з прав людини, екскерівник ГО "Український Легіон" полковник ЗСУ Святослав Стеценко.

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Полковник про право українців на добровольчі загони

"Він (Хомчак – 24 канал) стверджує, що добровольчі формування для збройної відсічі ворожій агресії є протиправними, бо не передбачені українськими законами", – написав Стеценко.

Полковник ЗСУ пояснив, що міжнародні угоди, до яких приєдналася Україна, є частиною українського національного законодавства. Зокрема IV Гаазька конвенція і Правила війни на суходолі.

Відповідно до них, кожен громадянин має право на власний розсуд взяти зброю і воювати проти агресора у складі добровольчих формувань або самостійно,
– наголосив він.

Також Стеценко додав, що закону про територіальну оборону Україна досі не має.

Про що заявляв Хомчак

  • Через загострення ситуації на Донбасі мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив створити загін добровольців, які захищатимуть Україну у випадку повномасштабного вторгнення Росії.
  • ЗСУ попросили представників органів державної влади та місцевого самоврядування не нагнітати ситуацію і не розбурхувати панічні настрої в суспільстві.
  • Окрім того, там зазначили, що не варто зміщувати акценти створенням невизначених законом воєнізованих формувань.