Полковник ЗСУ зливав росіянам секретну інформацію про військо

Українського полковника з Миколаївщини викрили на співпраці з Росією. Він мав найвищу форму допуску до секретних даних про ЗСУ.

Чоловік є командиром одного з підрозділів військової частини в області. Він зливав ворогу інформацію, яка становить державну таємницю.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення військовому про підозру та обрання запобіжного заходу. Йому загрожує позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Якщо слідство з'ясує, що його дії спричинили тяжкі наслідки, то світить аж до 10 років за ґратами.

Полковник має російське громадянство

Як встановило слідство, військовослужбовець має контакти з чинними військовими російських збройних сил та мешканцями окупованого Криму, які є причетними до діяльності спецслужб Кремля. Ба більше, чоловік й взагалі має громадянство Росії.

У чоловіка вдома провели обшуки

Правоохоронці навідалися до чоловіка з обшуками. У нього вилучили жорсткі диски, флеш-носії, мобільні термінали та ноутбук, на яких зберігається інформація військового характеру, зокрема – з обмеженим доступом. Також вилучили документи та блокноти із записами таємних відомостей.

Що в ЗСУ кажуть про зрадників у Криму

Раніше генерал-майор Ігор Гордійчук пояснив, чому в 2014 році так багато українських силовиків зрадили країну й перейшли на бік окупанта. Причиною цьому, на його думку, була недостатня ідеологічна підготовка в Україні. Крім цього, він, що застеріг, що судова система України зараз на 80% керується з Москви. "Правопохоронна – не охоронна, а саме правопохоронна – на 50%", – додав він.