Полковника-хабарника нагородили компенсацією від держави

Полковник Ігор Непота, який за хабарі змінював тендерні вимоги на військову символіку, уклав угоду про визнання винуватості. Перед цим він звільнився із ЗСУ та отримав від держави майже 380 тисяч гривень.

Після того, як військовий пішов на угоду зі слідством, йому призначили штраф у розмірі 150 тисяч гривень. Крім того, хабарника відсторонили з посади на 1 рік.

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Відомо, що полковник обіймав посаду начальника відділу розробки та впровадження військової символіки Управління розвитку речового майна Збройних сил України.

У чому винний полковник

За даними слідства, 15 жовтня 2020 року посадовець Міноборони зажадав від власника ТОВ "Бомакс Плюс" сплатити йому 10% "відкату" від майбутнього договору на 4 мільйони. За 400 тисяч гривень полковник обіцяв змінити в техумовах сплав металів для виготовлення беретних знаків. Це б дало можливість компанії взяти участь у тендері.

12 листопада Непота затримали в кабінеті під час отримання 100 тисяч гривень – першої частини хабаря.

Печерський райсуд Києва посадив полковника під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці, а також відсторонив його від посади на той же термін. 5 січня 2021 року суд продовжив відсторонення з посади ще на місяць, однак сидіти вдома підозрюваний вже не мав.

9 червня 2021 року Солом'янський суд схвалив угоду між прокурором та підозрюваним та визнав полковника винним.

Держава виплатила хабарнику компенсацію

У зв'язку зі звільненням у запас Непота подав декларацію про свої доходи. Згідно з нею впродовж 1 січня – 8 червня 2021 року полковник отримав: