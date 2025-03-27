Справа про неналежну оборону Харківщини: після рішення суду полковник Лапін оголосив голодування

Печерський райсуд міста Києва відмовив у зміні запобіжного заходу полковнику Іллі Лапіну. Він фігурує у справі про неналежну оборону Харківщини у 2024 році.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про суд над Лапіним сьогодні

Повідомляється, що захист Лапіна клопотав про зміну запобіжного заходу, просивши звільнити полковника з-під варти.

Суддя відмовила, проте зобов'язала забезпечити право Лапіна на медичну допомогу та лікування у медзакладі у супроводі конвою. Сам військовий у відповідь на рішення оголосив безстрокове голодування.

Стан здоров'я Лапіна є критичним навіть без голодування. На попереднє судове засідання ми двічі викликали "швидку". Він зберіг життя особового складу і я не вважаю справедливим рішення взяти його під варту. Після демобілізації він міг виїхати, але залишився в Україні,

– сказав адвокат Ілля Воробйов.

Під час засідання 20 березня суд відмовився відпустити Лапіна на поруки, залишивши його під вартою до 17 травня без права внесення застави.

Зауважимо, що у справі про оборону Харківщини затримано 3 військовослужбовців. За данними правоохоронців, своїм недбалим ставленням вони дозволили Росії захопити частину території Липецької сільської тергромади. Крім цього, дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону.