У новорічну ніч на Миколаївщині швидка допомога застрягла в багнюці: пологи приймали телефоном

Цьогоріч зима в Україні проходить з теплом та подекуди дощами, через що й на дорогах може утворюватися багнюка. Саме через неї застрягла карета швидкої допомоги, що везла жінку на пологи.

Щоб автомобіль вибрався з пастки, на допомогу відправили й ДСНС. Трапилося це ввечері 31 грудня в селі Бузьке Миколаївської області.

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Дівчинка народилася на Новий рік

Поки автомобіль намагалися витягнути з бруду, жінка почала народжувати. У цей час поруч з нею була медсестра Бузької лікарні Лілія Сухорська, яка й прийняла пологи, а також за допомогою Skype вдалося встановити зв'язок з акушеркою Новоодеської ЦРЛ Тетяною Любенко.

Уже близько опівночі, на самісінький Новий рік, на світ з'явилась дівчинка.

Вітаємо нових Українців в новому Переможному році! А мамам та всім родинам бажаємо здоров'я та миру,

– написав Віталій Кім.

Також він зазначив, що загалом у перший день 2023 року в Миколаївській області народились 12 діток: 5 дівчаток та 7 хлопчиків.

Нові обстріли у перші ж години року

Росія ж натомість залишається країною-терористкою щохвилини, без пауз на новорічні свята, адже думка про щасливе життя українців, про батьківство та дитинство під мирним небом їй приносить лише дискомфорт.

Так, 31 грудня та 1 січня окупанти вчергове вдарили ракетами по житлових районах Миколаєва. О 23:34 та з 04:10 росіяни били по портовій Очаківської громади. Внаслідок цього були зруйновані та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки, підприємство. Також виникли 4 пожежі.

Також 1 січня о 04:50 під вогнем був населений пункт Куцурубської громади, де внаслідок обстрілу був пошкоджений житловий будинок.

На щастя, внаслідок нічних атак поранених немає.