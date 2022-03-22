У Пологи на Запоріжжі привезли допомогу: місто було на межі гуманітарної кризи

22 березня 2022 , 09:02
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Джерело:

ДСНС

Небайдужі українці передали допомогу в Пологи на Запоріжжі. Місто перебувало на межі гуманітарної кризи.

Гуманітарну допомогу передали місцевим рятувальникам 22 березня. Її організувала громадська організація "Хорта".

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Рятувальники отримали благодійну допомогу. Дитяче харчування, продукти та засоби гігієни передали жителям міста Пологи, яке опинилося на межі гуманітарної кризи внаслідок російської агресії,
– мовиться в повідомленні.


Гуманітарна допомога для Пологів / Фото ДСНС

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Автор: Марта Кушка