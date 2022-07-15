Пошук полонених військових: у розвідці розповіли про дані, які не варто поширювати у соцмережах

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наголошує на тому, що публічне розповсюдження інформації про полонених може зашкодити процесу обміну.

Так, поширення розгорнутої інформації про конкретну людину, яка перебуває у російському полоні, може ускладнити процес обміну і становити небезпеку для полоненого.

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Чому не варто розголошувати інформацію у соціальних мережах

Ворог дуже прискіпливий до будь-якої інформації: політичні погляди, місце служби, попередня робота, "значущість" людини у суспільстві та навіть подробиці з життя рідних та близьких полоненого. Якщо окупантам щось не сподобається, в результаті вимоги до обміну конкретної людини можуть бути завищені, а сам процес максимально ускладнений.

у ГУР звернули увагу на те, що розповсюдження інформації про позивні, військову частину, місце дислокації підрозділу та навіть обставини потрапляння у полон загрожують не лише полоненому, але і його бойовим побратимам та підрозділу.

У розвідці наголосили, що Україна робить все можливе для того, щоб кожен український воїн повернувся додому.

Куди звертатися, якщо ваша близька людина у полоні

Якщо ви втратили зв’язок з близькою людиною, яка перебуває на військовій службі, у зоні ведення бойових дій або на окупованих територіях чи маєте підозру, що ваша близька людина перебуває у полоні у ворога – звертайтеся в уповноважені державні інституції, які опікуються питаннями пошуку та обміну полонених:

Консультаційна лінія Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими: +380954127424. Приймання дзвінків: пн – пт з 10:00 до 16:00 години.

Адреса приймальні: місто Київ, вулиця Спаська, 37

Національне інформаційне бюро: 1648, (044)287 81 65.

Об’єднаний Центр з пошуку та звільнення полонених при СБУ, +380676508332, +380980873601.

Національна поліція: +380894201866.

Міжнародний комітет Червоного Хреста: 0 800 300 155.

Зауважимо, що більшість зниклих українських військових живі та перебувають у полоні росіян. Орієнтовна кількість українських захисників, які зникли безвісти – понад 7 тисяч людей.

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