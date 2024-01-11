"Чи легко було цим титанам тримати оборону Маріуполя": Наумова про боротьбу за наших полонених

Боротьба за захисників "Азовсталі" не завершилася з виходом гарнізону з Маріуполя. Битва за наших полонених, які вийшли з території маріупольського заводу, триває і досі.

Водночас публічна увага до питання полонених є важливим елементом боротьби за їх звільнення. Про це 24 Каналу розповіла співорганізаторка Асоціації родин захисників "Азовсталі" Ганна Науменко.

До теми Парацетамол – найважче знеболювальне, бинтів не було: як виживали поранені на "Азовсталі"

Чому варто боротися за наших полонених громадян

Автори матеріалу "Або вийти всім, або загинути тут․ Полон, день 600․ Як захисники Маріуполя виходили з "Азовсталі"" наголосили, що рідні захисників Маріуполя не раз розповідали іноземним журналістам, що полон – це не вихід для українських воїнів, бо росіяни не є тими, хто б дотримувався угод чи конвенцій.

Журналісти нагадали, що за місяць після цього Україні вдалося повернути важкопоранених воїнів, а наступний обмін мав би відбутися приблизно у серпні 2022 року. Однак уже 29 липня росіяни влаштували теракт в тимчасово окупованій Оленівці, де вбили 53 бійців "Азову".

Автори також сказали, що лише 21 вересня 2022 року вдалося провести обмін захисників "Азовсталі" та повернути 215 бійців, які боронили Маріуполь. Загалом за понад півтора року відбулося 20 обмінів, під час яких в Україну повернулися близько 800 бійців.

Водночас співорганізаторка Асоціації родин захисників "Азовсталі" Ганна Науменко сказала, що більшість оборонців Маріуполя вже понад 19 місяців перебувають у російському полоні. Цей час для рідних українців повний тиші та невідомості.

Публічна увага до питання полонених – це важливий елемент боротьби за їх звільнення. Це дає надію родинам і тримає в тонусі дотичних до проведення обмінів персон,

– зазначила вона.

Науменко також запевнила, що у рідних захисників є повне розуміння складності цього питання. Однак, за її словами, жоден шлях не є простим.

"Чи легко було цим титанам тримати оборону Маріуполя? Чи до кінця ми усвідомлюємо, скільки ми виграли за цей час? Це стосується всього суспільства, а не лише самих полонених та їхніх родин", – наголосила співзасновниця асоціації.

Автори матеріалу підкреслили, що Росія періодично заморожує усі процеси обміну полоненими, чим ще раз доводить повну байдужість і до життів власних громадян, які перебувають у полоні в Україні.

Захисник "Азовсталі" Козацький розповів про свої відчуття після обміну

Фотограф Дмитро Козацький з позивним "Орест" пригадав, що він відчував після звільнення з полону. За його словами, це було "суцільне щастя".

"Орест" також наголосив, що сподівався кожного дня і думав про своє звільнення. Зрештою він підкреслив, що обмін відбувся "навіть дуже швидко у моєму випадку" і він "не дарма про це мріяв".

Козацький також пригадав, як повернувшись з полону розіграв телефоном свою маму. Вже після цього повідомив мамі, що це він і вже перебуває на території України.

Станом на зараз, за даними Асоціації родин захисників "Азовсталі", у російському полоні все ще перебувають понад 1 500 захисників Маріуполя, з яких близько 700 – бійці бригади "Азов".