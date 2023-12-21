Понад 25 військових за місяць: Андрющенко розповів про російські судилища

Росіяни не перестають вчиняти воєнні злочини на окупованих територіях. Зокрема, у Маріуполі проводять незаконні судилища над захисниками міста.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що цей процес не припиняється. А тому потрібно більше висвітлювати це питання, аби достукатись і до міжнародної спільноти.

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Судилища тривають постійно

У Маріуполі росіяни 19 грудня "суд" терористичного угруповання "ДНР" засудив чотирьох українських військових Сергія Бензу, Яна Данилова, Андрія Крістофовича та Сергія Палийчука. Бенза отримав довічне ув'язнення у колонії суворого режиму. Палийчуку – вирок винесли заочно

За останній місяць над 25 військовими вчинили судилище.

Цей процес не зупиняється ані на хвилину, він не сповільнюється. Це просто "конвеєр смерті". Жахливо, що ми не бачимо реакції. Від маріупольців скажу, що нам дуже дивно, що це так "тихо проходить",

– наголосив Петро Андрющенко.

Через такі судилища військові перестають бути для росіян полоненими і стають звичайними злочинцями, яких вже не обмінюють. Відбувається це виключно із захисниками Маріуполя.

"Настільки їм Маріуполь і 86 днів (оборони Маріуполя – 24 Канал) стали поперек горла, що вони готові зробити все, щоб більше ніхто з Маріупольського гарнізону не повернувся додому. Це дуже емоційно складно для всіх нас", – пояснив Андрющенко.

На принизливе судилище відреагував Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. За кордоном злочини росіян не помічають. Залишається сподіватися, що історія набере розголосу. Адже замовчування може мати довготривалі наслідки. Вони, зокрема, стосуватимуться російської відповідальності за воєнні злочини.

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