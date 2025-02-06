Зазнали важких поранень: Зеленський розповів про полонених солдатів КНДР

У четвер, 6 лютого, виповнилося 6 місяців з початку Курської операції ЗСУ. Володимир Зеленський підбив її проміжні підсумки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву президента. У Силах спеціальних операцій указали, що Україна створила багатошаровий тиск на росіян. А солдати Кіма зазнали чи не найбільших втрат з моменту завершення активної фази Корейської війни.

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Де зараз полонені з КНДР

За словами Зеленського, взяття північнокорейців у полон доводить, що Путін втягнув іще одну державу в цю війну. Понад те, диктатор навчає КНДР вести сучасну війну. Звісно, це загрожує усім країнам у Східній Азії.

Зеленський повідомив, що солдати Північної Кореї в українському полоні зараз проходять лікування. Вони дістали важкі поранення в боях проти ЗСУ.

Кількома днями раніше гарант сказав, що "пакет" КНДРівців уже втратив боєздатність. Але слід чекати на новий "транш".

Загалом захоплено сотні російських військових. Їх обмінюють на полонених українців.

Завдяки Курській операції Україна повернула війну додому, в Росію. Наша держава захистила Суми та Харків і показала всьому світові, що ми можемо діяти активно, неочікувано й результативно навіть в умовах обмежених ресурсів.

Президент вручив нагороди – Золоті Зірки, Хрести бойових заслуг, ордени. Героями України стали двоє бійців.

