Полонених українців віддають Угорщині тільки після запису пропагандистського відео, – SPRAVDI

Росія віддає Угорщині полонених військовослужбовців Сил оборони із Закарпаття лише за певної умови. Йдеться про вимогу запису пропагандистського відео, на якому вони вихваляють країну-агресорку.

Про це повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

Як полонених військовослужбовців ЗСУ віддають Угорщині?

Звільнений з російського полону військовослужбовець ЗСУ Олексій Чорпіта розповів, що у 2023 році у в'язниці в Горлівці, де тоді перебував військовополонений, йому запропонували піти на обмін.

Я сам із Закарпаття. Однак умовою участі в обміні було те, що я мав записати відео, у якому негативно висловлюватися про українську владу і водночас позитивно - про Росію, умови утримання та тюремний режим. Я відмовився це робити, і тоді на обмін не потрапив,

– зазначив військовий.

На щастя, його обміняли у 2025 році. Зараз він проходить реабілітацію в Україні. Він пояснив причину появи відео, на яких деякі полонені змушені записувати подібні відео.

У більшості випадків вони є елементом російської пропаганди, створеним під тиском або примусом. Саме тому публікація таких відео в медіа інших країн фактично означає поширення російської пропаганди і по суті підтримку її агресії,

– зауважив Чорпіта.

Нагадаємо, нещодавно Росія віддала Угорщині двох військових ЗСУ, які були в полоні. Угорський телеканал опублікував відео, де звільнені чоловіки дякують російським солдатам за виживання.

