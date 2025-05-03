Полонені з Африки: українські військові захопили громадян Того, які воювали на боці Росії

У республіці Того заявили, що низку громадян цієї країни взяли в полон під час їхньої участі у війні проти України. Там стверджують, що це були молоді студенти, яких обдурили.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство закордонних справ Того.

Дивіться також Приїхав у Росію на навчання, а опинився на війні: ЗСУ взяли в полон окупанта із Західної Африки

Що відомо про полонених з Того

У республіці заявили, що більшість полонених – це молоді студенти.

Згідно зі зібраною інформацією, більшість цих громадян, зокрема молоді студенти, покинули Того під виглядом нібито стипендій, що пропонуються структурами, які стверджують, що базуються в Росії,

– йдеться у повідомленні.

Міністерство закликало своїх громадян бути надзвичайно пильними до пропозицій навчатися за кордоном. Там зараз співпрацюють з "з певними дипломатичними партнерами, щоб пролити світло на цю ситуацію".

Офіційних підтверджень цієї інформації від української сторони не було.

Нагадаємо, що це не перший випадок, коли Росія відправляє на війну різні нації світу, зокрема жителів Західної Африки. У лютому цього року українські захисники взяли в полон африканця, який воював на боці окупантів. Він також стверджував, що приїхав на навчання, але його мобілізували.

У квітні Збройні Сили взяли в полон найманця з Сенегалу. Він також навчався в Росії, де йому запропонували піти на фронт, щоб заробити грошей.